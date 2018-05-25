Ан-148 – фантом регионального авиарынка?

Компания «Аэросвит» приступает к эксплуатации отечественного регионального самолета Ан-148. После двух лет обещаний лайнер, наконец, появится на внутренних авиатрассах.

Ранее глава правления АНТК им. Антонова Дмитрий Кива заявлял, что Ан-148 выполнит первые рейсы из Киева в Москву, а также в одну из европейских стран. Таким образом разработчики намерены были продемонстрировать перспективный самолет сразу на двух рынках. Всего «Аэросвит» планирует приобрести порядка десяти Ан-148 для развития собственной региональной сети. Представители АНТК им. Антонова обещают собрать, как минимум, еще одну машину на протяжении текущего года.

В то же время, в самой авиакомпании достаточно сдержанно комментируют будущее событие. Как стало известно, первый рейс будет не в Москву, а в Харьков, пассажирами его могут быть премьер-министр Юлия Тимошенко и министр транспорта и связи Иосиф Винский.

Кресла с ж/к мониторами и кухни с м/в печами

Итак, что же это за птица Ан-148? Это типичный региональный самолет, предназначенный для полетов внутри Украины и ближнего зарубежья. В отличие от предшественников, сечение фюзеляжа у него больше приблизительно на 15-20%. Это позволяет разместить в кабине не 4 ряда кресел, как раньше, а 5 (по схеме 2+3, т.е. по 2 кресла с одной стороны от прохода и по 3 с другой). Всего же в базовом комплекте самолета будет 75 кресел, в зависимости от пожеланий заказчика их можно заменить особо комфортными, но тогда вместительность самолета будет несколько меньше.

Что же касается непосредственно салона, то в киевском конструкторском бюро разработали несколько вариантов оснащения самолета различными «удобностями». Авиакомпаниям предлагаются кресла со специальными развлекательными аудиосистемами, кухни с м/в печами и прочее. Самой интересной разработкой считаются новые жидкокристаллические мониторы, которые можно вмонтировать в кресла или установить на специальных выдвигающихся панелях (несколько лет назад подобную систему уже устанавливали на модернизированном Ан-24). Благодаря этому пассажир получит индивидуальную систему развлечений – хочешь, смотри видеопрограммы, а хочешь, играй в игры.

Причем, по словам представителей АНТК им. Антонова, в региональных самолетах на западе практически не устанавливают мониторы, для украинской же разработки в Одесском НИИ телевизионной техники адаптировали ряд военных технологий, что позволило существенно сэкономить на системе развлечений.

Как подчеркивают в АНТК им. Антонова, в КБ разрабатывается семейство самолетов этого типа - 6-7 вариантов: базовая версия, рассчитанная на 75 пассажиров, а далее, в зависимости от дальности полета и комфортабельности борта, вместительность предполагается от 20 до 100 пассажиров.

Отвечая на вопрос, почему 75 пассажиров, разработчики поясняют: именно такие машины сейчас наиболее востребованы на рынке. Загрузка на региональных маршрутах в среднем сейчас составляет 50 пассажиров. Больше только на курортных направлениях, например, симферопольском или одесском. Гонять на таких рейсах большие самолеты невыгодно, как известно, самые дорогие места – пустые. Поэтому авиакомпании вынуждены закладывать в свои цены так называемый вес пустых кресел. Антоновская машина должна в корне поменять ситуацию.

Одним из преимуществ самолета является высокое расположение двигателей над землей, что защищает от попадания камней и мусора со взлетно-посадочной полосы. Этот фактор особо важен для украинских и российских региональных аэропортов, ВПП которых давно уже требуют ремонта. Именно из-за этого некоторые иностранные авиакомпании «облетают» их далече, не желая портить свою технику.

Пилоты «потренируются на кошках»?

Надо сказать, что самолет преследует какой-то злой рок. Поставка первой машины уже откладывается два года. Выкатка самолета из ангара состоялась еще в 2007 году, однако, как объясняют разработчики, его нужно было дорабатывать, что и привело к сбоям в поставках. Из-за этого «Лизингтехтранс» - компания, финансирующая производство самолета, даже подала в суд на киевский авиационный завод «Авиант» (в соответствии с контрактом, передача первого самолета была намечена на ноябрь 2008 года, второго - на январь-февраль 2009 года). Соответствующие платежи «Лизингтехтранс» осуществил, однако сроки затянулись более чем на полгода.

Еще один конфуз случился с подготовкой пилотов. Для каждой машины должны быть разработаны специальные тренажеры, на которых они могли бы тренироваться. Формально тренажер такой есть у АНТК им. Антонова, однако, он одновременно используется летчиками-испытателями для работы на других типах воздушных судов. Но так как время торопит, АНТК им. Антонова договорился с «Аэросвитом», что первую машину будут обслуживать экипажи конструкторского бюро, а пилоты авиакомпании переучатся параллельно.

Как отмечают эксперты, опыт эксплуатации первого Ан-148 будет знаковым – все потенциальные клиенты АНТК им.Антонова будут следить, как покажет себя машина. Лайнер действительно перспективный и, самое главное, очень необходим отечественным региональным линиям. Рабочие лошадки этого рынка – Ту-134, Ан-24 и Як-42 уже практически себя исчерпали. Новая западная техника - дорогая, импортная б/у требует значительных расходов на запчасти и техобслуживание. Новый отечественный самолет как раз должен все решить. По крайне мере, так заверяют разработчики.

* * * С целью внедрения долгосрочных программ обновления подвижного состава всех видов транспорта, машин, механизмов и оборудования Министерство транспорта и связи Украины в конце 2006 года образовало государственное предприятие «Лизингтехтранс». Начиная с 2007 года, реализуется масштабный проект по возрождению пассажирской авиации: за два года (2007-2008 гг.) ГП «Лизингтехтранс» заказало строительство шести воздушных судов нового типа Ан-148 и, при условии надлежащего финансирования программы, будет продолжать работу в этом направлении. В 2009 году планируется приобрести еще два самолета Ан-148.

Серия реактивных региональных самолетов с двумя двигателями Ан-148 создается АНТК им. Антонова совместно с предприятиями Украины, России и других стран. Ан-148 предназначен для перевозок на региональных и магистральных линиях. На воздушных трассах новые лайнеры заменят Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42. Базовый вариант самолета рассчитан на перевозку 80 пассажиров.

Андрей Зиновьюк (для УНИАН)