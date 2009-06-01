«Южный» вложит в развитие 910 млн. долл. капинвестиций

Порт «Южный» планирует до 2015 года вложить в развитие 910 млн. долл. капитальных инвестиций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник морского торгового порта «Южный» Юрий КРУК в ходе презентации программы развития порта до 2015 года в понедельник.

По его словам, в частности, программу планируется реализовать за счет собственных средств предприятия, банковских кредитов, отечественных и иностранных инвестиций. При этом 310 млн. долл. составят собственные инвестиции порта, 600 млн. долл. – средства инвесторов и операторов портовой деятельности.

В частности, предусматривается строительство причальных сооружений в акватории порта, количество которых к 2015 году достигнет 32-х. Предусмотрено также строительство перегрузочного комплекса генеральных грузов открытого хранения мощностью хранения 1,2 млн. тонн в год (причал №9); строительство аналогичного комплекса на причале №10 пропускной способностью 1,2 млн. тонн в год; реконструкция комплекса по перегрузке строительных грузов мощностью до 1 млн. тонн в год (причал №38); строительство специализированного экспортно-импортного перегрузочного комплекса навалочных грузов (уголь, руда) пропускной способностью 4,4 млн. тонн в год (причалы №№ 7, 9).

Кроме того, программа предусматривает развитие территорий, прилегающих к акватории порта со строительством новых причалов, в частности, строительство причалов №11, №11-а, где будет размещен специализированный угольный комплекс; строительство причалов №№18% 19, 20, где расположится комплекс навалочных грузов открытого хранения; причалов №№21, 22, 23 со специализированным перегрузочным комплексом для контейнеров, причала №34 со специализированным перегрузочным комплексом зерновых грузов.

По словам Ю.КРУКА, два последние проекта будут реализованы уже в этом году: инвестором комплекса для контейнеров мощностью 1,5 млн. TEU в год выступает ООО «Трансивестсервис», а комплекса зерновых грузов мощностью 2 млн. тонн в год - ООО «Бориваж».

Начальник морпорта отметил, что реализация указанных работ по развитию порта позволит до 2015 года повысить его пропускную способность до 81,36 млн. тонн по сравнению с 35,4 млн. тонн, обработанных в прошлом году.