Украина и РФ обсудили ситуацию в Керченском проливе

Украина и Россия оценили состояние выполнения протокольных решений, принятых на заседаниях рабочей группы по преодолению последствий чрезвычайной ситуации, произошедшей 11-12 ноября 2007 года в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, в ходе седьмого заседания группы, которое состоялось 29 мая в Керчи, делегации Украины и России оценили состояние выполнения протокольных решений предыдущих заседаний Рабочей группы и Плана совместных действий по ликвидацию последствий этой чрезвычайной ситуации в Керченском проливе и прилегающей акватории Черного и Азовского морей, а также по обеспечению судоходства и экологической безопасности в регионе, подписанного 7 ноября прошлого года в Анапе (РФ).

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2007 года во время шторма в Керченском проливе пострадали свыше 10 кораблей. В проливе оказались около 1,2 тыс. тонн мазута, а также 6,8 тыс. тонн серы.