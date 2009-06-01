Винский рассчитывает на нормализацию работы СМАП

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывает на нормализацию работы ГП «Служба международных автомобильных перевозок" (СМАП) в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам, комментируя блокирование работы предприятия и протесты работников СМАП.

«Мое решение однозначно: есть злоупотребления, есть нарушения условий контракта, директор уволен, зашел новый директор и, думаю, через день-два ситуация нормализуется», - сказал И.ВИНСКИЙ.

При этом министр высказал предположение, что протестуют не все работники СМАП, а только приближенные к бывшему директору Анатолию ТКАЧЕНКО.

«Но решение принято, он работать не будет все равно», - сказал И.ВИНСКИЙ.

Как уточнил министр, сейчас предприятие возглавляет исполняющий обязанности директора, директор будет определен на конкурсе, однако, А.ТКАЧЕНКО в нем принимать участие не будет.

Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины возложило исполнение обязанностей директора ГП «Служба международных автомобильных перевозок» на Олега УШАКОВА.

Как сообщалось, приказом министерства с 12 мая т.г. был уволен директор "СМАП" Анатолий ТКАЧЕНКО. В приказе указывается, что А.ТКАЧЕНКО уволен по результатам проверки КРУ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В частности, в документе отмечается, что результаты проведенной проверки засвидетельствовали, что руководителем предприятия не в полной мере обеспечено соблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», допущены многочисленные нарушения при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. Вследствие этого с А.ТКАЧЕНКО досрочно расторгнут контракт.