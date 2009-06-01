Винский рассчитывает на нормализацию работы СМАП
В ближайшие дни
Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ рассчитывает на нормализацию работы ГП «Служба международных автомобильных перевозок" (СМАП) в ближайшие дни.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам, комментируя блокирование работы предприятия и протесты работников СМАП.
«Мое решение однозначно: есть злоупотребления, есть нарушения условий контракта, директор уволен, зашел новый директор и, думаю, через день-два ситуация нормализуется», - сказал И.ВИНСКИЙ.
При этом министр высказал предположение, что протестуют не все работники СМАП, а только приближенные к бывшему директору Анатолию ТКАЧЕНКО.
«Но решение принято, он работать не будет все равно», - сказал И.ВИНСКИЙ.
Как уточнил министр, сейчас предприятие возглавляет исполняющий обязанности директора, директор будет определен на конкурсе, однако, А.ТКАЧЕНКО в нем принимать участие не будет.
Как сообщал УНИАН, Министерство транспорта и связи Украины возложило исполнение обязанностей директора ГП «Служба международных автомобильных перевозок» на Олега УШАКОВА.
Как сообщалось, приказом министерства с 12 мая т.г. был уволен директор "СМАП" Анатолий ТКАЧЕНКО. В приказе указывается, что А.ТКАЧЕНКО уволен по результатам проверки КРУ отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В частности, в документе отмечается, что результаты проведенной проверки засвидетельствовали, что руководителем предприятия не в полной мере обеспечено соблюдение требований действующего законодательства, в том числе Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», допущены многочисленные нарушения при проведении процедур закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. Вследствие этого с А.ТКАЧЕНКО досрочно расторгнут контракт.