Программа «Школьный автобус» перевыполнена на 30%

На протяжении 2003-2008 гг., в рамках действия программы «Школьный автобус» на 2003-2010 гг., школы получили 3,3 тыс. автобусов, из них 884 за средства государственного бюджета, что на 30% больше запланированного.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Согласно сообщению, всего в рамках действия программы «Школьный автобус» на 2003-2010 гг. предусматривается закупка 3650 автобусов для подвоза детей школьного возраста в сельской местности к учебным заведениям.

Также в сообщении отмечается, что в 2009 году на выполнение программы «Школьный автобус» предусмотрено 150 млн. грн.

Справка УНИАН. Программа «Школьный автобус» утверждена Постановлением Кабинета министров Украины от 16 января 2003 года №31 на период до 2010 года.

В 2008/2009 учебном году обеспечен подвоз почти 265 тысяч учеников (94,7%), которые в этом нуждаются.

Министерство образования и науки Украины является координатором работ, связанных с выполнением Программы.