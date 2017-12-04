Оккупанты заявили, что возвели все опоры автодорожной части моста в Крым

Строители моста через Керченский пролив в оккупированный Крым заявили, что установили все опоры его автомобильной части, сообщает РИА Новости со ссылкой на инфоцентр "Крымский мост". Опоры под железную дорогу готовы наполовину.

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Представитель заказчика стройки, начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков рассказал, что мостовое полотно автодорожной части собрали уже на 95%.

Зимой планируется продолжить установку опор и пролетов железнодорожной части моста, а также обустройство автодороги. По словам Новикова, из 19 километров моста строители полностью заасфальтировали почти девять. Работы продолжатся весной.

Начало движения автомобилей по мосту через Керченский пролив, который соединит оккупированный Крым и Краснодарский край РФ, запланировано на декабрь 2018 года.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что строительство Керченского моста нужно срочно остановить и это возможно только под давлением международных партнеров и дополнительных санкций против России.