Украина ускорила путь в Европу...

во время церемонии открытия возобновленного сообщения Львов-Краков-Вроцлав во Львове в воскресенье, 31 мая 2009 г.

«Укрзализныця» вернулась к проекту поезда, использующего автоматическую систему перехода с широкого пути на узкий и наоборот. 31 мая из Львова в первую поездку отправился поезд, оборудованный такой системой – раздвижными колесными парами – в Краков, а затем Вроцлав. Реализация проекта для Украины чрезвычайно важна, ведь при пересечении западных границ поезда несколько часов простаивают из-за необходимости перестройки с широкого железнодорожного пути (1520 мм) на узкий (1435 мм), аналогичная проблема возникает и на обратном пути. Благодаря системе SUW-2000 переход длится только 15-20 минут, в то время как обычная перестановка занимает ориентировочно 2,5 ч.

Украина использует систему польского производства - SUW 2000, в мире существуют и другие подобные разработки. При этом опытная эксплуатация в Украине этой системы была начата еще в 2003 году на примере состава пассажирского поезда сообщением Киев–Краков. В 2006 году эксплуатация была приостановлена в связи с необходимостью ее усовершенствования.

Теперь к проекту вернулись, организовав движение уже из Львова в Краков и дальше до Вроцлава. Поезд Львов–Краков–Вроцлав будет курсировать с 31 мая ежедневно в составе трех вагонов. В первоначальном режиме поезд будет курсировать двумя составами: один – формирование «Укрзализныци», второй – Польских железных дорог (оба по 3 вагона).

В дальнейшем, проанализировав спрос, планируется расширить состав поезда. Эта работа ведется также с учетом подготовки к проведению Евро-2012.

Для пассажиров, которые поедут этим поездом из Польши с целью путешествовать дальше Украиной, железнодорожники предусмотрели в новом графике движения удобную подвязку к другим поездам. В частности, обеспечена пересадка на скоростной поезд №170 Львов—Киев (отправление в 06.35). При этом, если время движения курсирующего сегодня между Киевом и Вроцлавом поезда составляет 24 часа 45 минут, то на новом поезде, с учетом поезда Львов-Киев, данное расстояние можно преодолеть за 18 часов 30 минут.

Поезд №35/36 из Львова во Вроцлав отправляется в 23.59 и следует через станции Мостисская, Медика, Пшемисль, Жешов, Дембица, Тарнов, Краков, Кшешовице, Тржебина, Явожно, Щекова, Мисловице, Катовице, Зарже, Гливице, Кенджежин-Козле, Ополе-Головна, Бжег, Олава. Прибывает он на Краков Главный в 05:25, отправляется - в 05:47, прибывая во Вроцлав в 10:26. На обратном пути, из Вроцлава, поезд отправляется в 17:35, прибытие на Краков Главный — в 22:19, через 20 минут отправление и утром – в 6.03 прибытие во Львов.

Гендиректор представительства АО «Польские государственные железные дороги» в Украине Анджей ТОКАРСКИ отмечает, что поезд будет интересным как для туристов, так и учащейся молодежи. По его словам, со стороны Польши также предусмотрены удобные развязки, к примеру, ежечасно идут поезда из Кракова в Варшаву, каждый третий час – поезда на польское побережье, в Гданьск и Гдыню. «Есть много желающих, которые хотят в достаточно приятных условиях путешествовать в Западную Европу, не только в Польшу - Словакию, Чехию. Таким способом Краков дает возможность пересаживаться на другие поезда», - пояснил он. К примеру, через 1,5-2 часа после прибытия поезда из Львова в Краков можно сесть на поезд в Вену (Австрия) и т.п.

Первый заместитель начальника Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Игорь БРЕУС отмечает, что «Укрзализныця» при открытии движения рассчитывала все моменты. Таким образом, поезд конкурентоспособен в отношении других видов транспорта – и по времени в пути, и по стоимости.

Львов—Краков — 358,31 грн.

Львов—Вроцлав — 448,31 грн.

Стоимость одного места (2- и 3-местное купе):

Львов—Краков — 379,29 грн.

Львов—Вроцлав — 479,65 грн.

Стоимость одного места (2-местное купе класса «бизнес» (индивидуальный санузел, умывальник, душ):

Львов—Краков — 507,54 грн.

Львов—Вроцлав — 628,89 грн.

Стоимость одного места (1-местное купе класса «бизнес» (индивидуальный санузел, умывальник, душ):

Львов—Краков — 838,97 грн.

Львов—Вроцлав — 1052,39 грн.

(Стоимость может изменяться в зависимости от курса национальной валюты к швейцарскому франку).

Поезд будет следовать через пограничный переход Мостисская ІІ—Медика, где используется система SUW-2000. В то же время, по словам Анджея ТОКАРСКИ, на пограничном переходе с Украиной Дорохуск (Польша) уже также установлено аналогичное устройство для перевода вагонов с раздвижными колесными парами. Таким образом, эта система сможет использоваться на еще одном направлении – Киев-Варшава. «Если все пойдет хорошо как с технической точки зрения, так и с пассажирской (поезда Львов-Краков-Вроцлав), мы сделаем хорошее сообщение между Киевом и Варшавой, потому что направление Киев–Варшава через погранпереход Ягодин–Дорохуск – кратчайший путь от Киева до Берлина. А из Берлина вы можете ехать, куда хотите», – подчеркивает А.ТОКАРСКИ.

Заместитель начальника Главного пассажирского управления Игорь БРЕУС добавляет, что есть предложение со стороны Австрии и Чехии, «чтобы двигаться в этом направлении и пустить на Вену и на Прагу вагоны с раздвижными колесными парами».

* * * Проект польского инженера Ришарда СУВАЛЬСКОГО SUW 2000 позволяет значительно сократить время перевода пассажирского или грузового поезда с широкого железнодорожного пути (1520 мм) на узкий (1435 мм) и обратно, благодаря автоматическому изменению ширины колесной пары тележек, что, в свою очередь, ускоряет процесс перевозки.

(УНИАН)