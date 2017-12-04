Что покупают украинцы: ТОП-5 лидеров продаж на авторынке

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились на 1% - до 7677 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По итогам прошлого месяца лидером стала японская Toyota с результатом 840 проданных авто, что на 1,3% меньше, чем в ноябре 2016 года.

Второй по популярности автомобильной маркой в ноябре на украинском рынке был Renault с результатом 749 авто, что на 11% меньше, чем в ноябре 2016 года

На третьем Skoda - 610 авто, что на 20% больше, чем в ноябре 2016 года.

На четвертом месте немецкий Volkswagen с показателем 590 проданных авто. При этом продажи Volkswagen относительно ноября 2016 года выросли на 19%.

А на пятом с объемом продаж в 481 новая машина и падением на 5% - бренд KIA.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.

По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом могут вырасти на 32-38%.