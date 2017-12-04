Что покупают украинцы: ТОП-5 лидеров продаж на авторынке
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в ноябре снизились на 1% - до 7,67 тыс. штук.
Продажи новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились на 1% - до 7677 единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".
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По итогам прошлого месяца лидером стала японская Toyota с результатом 840 проданных авто, что на 1,3% меньше, чем в ноябре 2016 года.
Второй по популярности автомобильной маркой в ноябре на украинском рынке был Renault с результатом 749 авто, что на 11% меньше, чем в ноябре 2016 года
На третьем Skoda - 610 авто, что на 20% больше, чем в ноябре 2016 года.
На четвертом месте немецкий Volkswagen с показателем 590 проданных авто. При этом продажи Volkswagen относительно ноября 2016 года выросли на 19%.
А на пятом с объемом продаж в 481 новая машина и падением на 5% - бренд KIA.
Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине по сравнению с 2015 годом выросли на 41% - до 65,5 тыс. единиц.
По мнению экспертов, продажи новых легковых автомобилей в 2017 году по сравнению с 2016 годом могут вырасти на 32-38%.