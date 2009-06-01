ПИБ предоставил гарантию и кредит

ЗАО "Проминвестбанк" предоставил по поручению ООО "Дорожное строительство "Альтком", входящего в финансово-промышленную группу "Альтком" (Донецк), гарантии в пользу Службы автомобильных дорог Грузии на 616 тыс. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

Согласно предоставленной информации, гарантии предоставлены до 24 сентября 2009 года для участия в тендере по определению генподрядчика реконструкции участка дороги Свенети–Ляхви в Грузии.

Банком также принято решение о выделении ООО "Дорожное строительство "Альтком" кредитной линии в размере 616 тыс. долл. сроком до 30 ноября 2009 года.

Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АК ПИБ, Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.

Активы банка на 1 апреля т.г. составили 32,662 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 23,452 млрд. грн., обязательства – 28,534 млрд. грн., собственный капитал – 4,128 млрд. грн., уставный капитал – 1,3 млрд. грн.

Первый квартал 2009 года банк закончил с убытком 220,047 млн. грн., 2008 год – с прибылью 99,303 млн. грн.

Российский "Внешэкономбанк" владеет 75%+3 акции ПИБа, Slav AG (как бенефициарный собственник) – 14,8%, семья МАТВИЕНКО – 5,2%, другие акционеры – 5%.

Компания "Дорожное строительство "Альтком" занимается проектированием, линейным строительством транспортных магистралей, комплексным строительством автомобильных дорог, путепроводов, а также выполняет ремонт дорожного покрытия. Компания намерена в текущем году принять участие в тендере на строительство дороги Тбилиси-Поти в Грузии общей стоимостью более 40 млн. евро.