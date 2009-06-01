Windrose откроет рейс Киев–Симферополь

Авиакомпания Windrose («Роза Ветров») объявляет об открытии нового регулярного авиасообщения Киев–Симферополь–Киев.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, полеты по маршруту будут осуществляться с 14 июня по воскресеньям, а с 22 июня добавляются рейсы в понедельник, вторник, четверг и пятницу.

Вылет из Киева – в 13.20, прибытие в Симферополь – в 14.50. Обратный вылет – в 16.00, прибытие – в 17.30. Полеты будут выполняться на новом самолете Embraer-195, получение которого ожидается на этой недели.

Справка УНИАН. ООО «Авиационная компания «Роза Ветров» была основана в 2003 году. Авиакомпания предоставляет полный спектр услуг в области авиационных перевозок.

Парк авиакомпании в настоящее время состоит из двух MD-82, двух Boeing 737-800.