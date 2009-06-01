Акционеры «Киевстара» решили распределить дивиденды

Акционеры ЗАО «Киевстар» на состоявшемся сегодня внеочередном собрании приняли решение о распределении дивидендов за 2006-2007 гг. в размере 4,6 млрд. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе одного из акционеров – норвежской компании Telenor.

По данным пресс-службы, на собрании акционеров была одобрена отчетность компании «Киевстар» за 2006-й и 2007-й финансовые годы, и решение акционеров о распределении дивидендов «принято, основываясь на результатах отчетности компании».

Справка УНИАН. Компании Telenor принадлежит 56,5% акций ЗАО "Киевстар", остальными 43,5% акций владеет российская "Альфа-Групп" через аффилированную компанию «Сторм».

Национальный мобильный оператор «Киевстар» – лидер украинского рынка мобильной связи по числу абонентов и доходам. Число абонентов компании – более 22,8 млн. «Киевстар» обеспечивает покрытие территории, где проживает 99,9% населения Украины, охватывая своей сетью все большие и малые города и более 28 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные трассы, большинство морских и речных побережий Украины.

«Киевстар» предлагает услуги EDGE/GPRS на всей территории своего покрытия Украины, а также роуминговые услуги в 194 странах на 5 континентах.