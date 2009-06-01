В Украине введена новая система обеспечения аэронавигации

Сегодня впервые в Украине введена в строй Система централизованного метеорологического обеспечения аэронавигации (СЦМОА), созданная Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух).

Как сообщает Минтранссвязи, таким образом, в Украине практика метеорологического обеспечения аэронавигации в большей мере будет отвечать международным стандартам.

В частности, с вводом системы решена проблема оперативного поступления достоверной и точной метеоинформации на рабочие места авиадиспетчеров во всех районных диспетчерских центрах в Украине в стандартных форматах и протоколах обмена, которые применяются во всем мире.

Новая система представляет собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный для получения, обработки и распространения авиационной метеорологической информации и собственно для авиадиспетчеров. Они передают экипажам воздушных судов информацию о погоде на аэродромах назначения и запасных аэродромах, об особых явлениях погоды на маршрутах полетов, а также предоставляют авиакомпаниям метеоинформацию, необходимую для предполетного планирования.

Справка УНИАН. Спутниковая система распространения авиационных метеорологических данных (SADIS) введена в эксплуатацию и успешно работала в Украине с марта 2003 года. СЦМОА, более совершенная по техническому уровню, стала вторым поколением системы SADIS. В частности, минимизированы разногласия между национальной и международной практикой метеорологического обеспечения аэронавигации.

29 мая 2009 года подписан протокол о разделении функций метеорологического обслуживания аэронавигации между Госгидрометом и Госавиаадминистрацией, в соответствии с которым с 1 июня 2009 метеорологическое обеспечение аэронавигации на маршруте осуществляет «Украэрорух», а метеорологическое обеспечение взлета и посадки воздушных судов на аэродромах гражданской авиации Украины осуществляют организации Госгидромета.