General Motors объявил себя банкротом

Американский автогигант General Motors в понедельник обратился в суд с иском о защите от кредиторов, инициировав крупнейшее банкротство в истории американской промышленности, сообщает Reuters.

Компания заявила, что ее активы составляют 82,3 млрд. долларов, а долги и прочие обязательства - 172,8 млрд. долларов.

GM планирует использовать процедуру банкротства для реструктуризации через продажу доходных активов новой компании, которая получит значительную господдержку.

Решение произвести быстрое банкротство компании и реорганизовать ее было принято администрацией президента США Барака ОБАМЫ, и для налогоплательщиков судьба компании станет индикатором способности правительства преобразовать промышленность страны.

Ранее суд одобрил продажу убыточного Chrysler группе во главе с итальянским Fiat SpA.

"Начинается тяжелая часть задачи - теперь нужно сделать GM и Chrysler конкурентоспособными. Если этого не произойдет, то через несколько лет мы начнем все сначала", - сказал аналитик автомобильного сектора CLSA Кристофер РИХТЕР.

"В ближайшее время последствием (этих банкротств) станет сокращение этих компаний, поэтому их доля рынка пойдет конкурентам", - отметил он.