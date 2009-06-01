Количество доменных имен в домене .UA выросло

По состоянию на конец мая 2009 года количество доменных имен третьего уровня (3LD) в домене .UA выросло на 2,2% по сравнению с апрелем 2009 года и составило 412,2 тыс.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Хостмастер» – администратора домена .UA.

В мае почти во всех доменах третьего уровня наблюдалась, в отличие от предыдущих месяцев 2009 года, позитивная динамика (за исключением rovno.ua). В домене com.ua в мае 2009 года количество доменных имен выросло более чем на 1% – до 145,8 тыс. В домене org.ua прирост доменных имен составил более 5,2%, количество доменных имен здесь составило на конец мая более 90 тыс.

Также позитивную динамику продемонстрировали домены: kiev.ua, в котором количество доменных имен в мае выросло на 0,6% – до 41 тыс.; net.ua - рост на 2,1% (до 23,9 тыс.); dnepropetrovsk.ua – рост на 1,8% (до 14,3 тыс.).

Количество приватных доменов второго уровня (ua - приватных 2LD) в мае 2009 года выросло на 1,8% и составило 7,5 тыс.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий - администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном фонде предприятия. ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и ведет деятельность единственного вида - предоставление услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.