«Датагруп» ввела в эксплуатацию канал на Словакию

Компания «Датагруп» ввела в эксплуатацию международный оптический магистральный канал на Словакию. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Компания «Датагруп» ввела в эксплуатацию дополнительный внешний канал, емкостью 10 Гбит, на Братиславу (Словакия)», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории Словакии выполнен технический стык с магистральным каналом компании Global Crossing. Таким образом, общая пропускная способность внешних международных каналов «Датагруп» выросла с 15 Гбит до 25 Гбит.

До этого момента «Датагруп» эксплуатировала два независимых оптических магистральных канала. Один из них предоставляется голландской компанией LinxTelecom и проходит через территорию Польши в Германию — Франкфурт. Второй канал предоставляется оператором T-COM и проходит через территорию Венгрии, Австрии, Германии.

Все внешние каналы компании «Датагруп», по данным пресс-службы, сходятся во Франкфурте-на-Майне, где расположен крупнейший в Европе коммутационный центр компании Ancotel, в котором установлен международный узел «Датагруп».

Установленное на технической площадке Ancotel оборудование IP/MPLS DWDM полностью обеспечено резервными мощностями, что позволяет «Датагруп» обеспечивать высокую надежность и предоставлять клиентам сервисы требуемого качества, особенно в отношении трафика IP-телефонии (VoIP) и потокового видео, а также времени восстановления сервисов (по Договору об уровне обслуживания — менее 50 мсек.), даже в случае полного выхода из строя одного из направлений.

Справка УНИАН. Компания «Датагруп» является лидером на рынке профессиональной передачи данных для корпоративных клиентов в Украине. Также компания лидирует в спутниковом сегменте связи в Украине, СНГ и Восточной Европе. По итогам 2008 года «Датагруп» остается одним из самых быстрорастущих операторов фиксированной связи в Украине.

Для корпоративных клиентов «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг по всей Украине. Для конечных пользователей «Датагруп» предоставляет полный спектр услуг связи в 19 городах Украины.

Компания имеет 34 офиса по всей стране. На сегодняшний день общая численность ее сотрудников составляет около 1300 человек.

Компания владеет собственной магистральной оптоволоконной сетью во всех регионах Украины протяженностью 11,5 тыс. км. Протяженность внутригородских волоконнооптических сетей на сегодня составляет более 2755 км.