Топливо в Украине за четыре месяца подорожало в среднем на 3 гривни

Средние розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине с начала последнего периода их значительного роста (с августа) по ноябрь 2017 года выросли на 2,8-3,3 гривни за литр. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко.

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По информации UPECO, по состоянию на 1 декабря, средняя стоимость бензинов А-92 и А-95 на АЗС Украины составляла 27,08 и 27,85 гривни за литр соответственно, а на дизельное топливо – 25,59 гривни за литр.

Эксперт также добавил, что по состоянию на 4 декабря максимальные цены зафиксированы на АЗС под брендами OKKO, WOG и SOCAR. Стоимость бензинов и дизельного топлива на данных заправках находится на уровне: А-92 – 28,99 гривни за литр, А-95 – 29,99 гривни за литр, А-95 "Премиум" – 30,99 гривни за литр, дизтопливо – 27,49 гривни за литр, дизтопливо "Премиум" – 28,49 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Украине цены на топливо выросли в среднем на 1,5 гривни за литр. В октябре и ноябре рост стоимости топлива в Украине продолжился. По словам Сиренко, это было обусловлено увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке, по ценовым индикаторам которого работает украинский рынок.

Ранее эксперт заявлял, что для сдерживания роста цен правительству Украины следует пересмотреть налоговую политику, а именно снизить ставки акцизов на нефтепродукты. Также Сиренко считает, что целесообразно было бы вернутся к практике плавающей ставки акциза, значение которой будет коррелировать с изменениями мировых цен на нефть.