На безопасность дорожного движения в Украине выделят почти 2 миллиарда - Омелян

На реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения в Украине в следующем году будет направлено 1,9 миллиарда гривень, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на брифинге в Киеве.

Читайте такжеГройсман анонсировал реконструкцию двух региональных дорог в 2018 году

"Есть гарантированные 5% от Дорожного фонда - 1,5 миллиарда гривень на следующий год. В дополнение к этому, получив средства от Европейского Союза, в общем мы направляем на меры безопасности 1,9 миллиарда гривень", - сказал он.

По словам Омеляна, Мининфраструктуры получит от Евросоюза 400 миллионов гривень, которые будут направлены на безопасность дорожного движения.

"Новый транш, полученный министерством, мы планируем потратить на... дорожную безопасность. Мы планируем направить около 400 миллионов гривень в 2018 году. Это будут средства Европейского Союза для того, чтобы снизить до минимума смертность наших граждан на украинских дорогах", - сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры отмечало, что планирует, начиная с 2018 года, ежегодно направлять на повышение безопасности на дорогах 5% от средств, собранных в Дорожном фонде, который заработает с 1 января 2018 года. По данным главы Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослава Дубневича, за 26 лет независимости Украины на дорогах погибло около 160 тыс. человек, более 5 млн человек были травмированы. Ежегодно на дорогах погибает около 5 тыс. человек. По данным экспертов Всемирного банка, травмы и смерти на автодорогах в Украине приводят к ежегодным убыткам в размере 5 млрд долл.