General Electric поставит "Укрзализнице" в сентябре 2018 года 30 локомотивов

Американский гигант General Electric Transportation в рамках первого этапа проекта по обновлению подвижного состава "Укрзализныци" поставит железнодорожной компании в сентябре 2018 года 30 локомотивов, которые собраны в том числе и из украинских запчастей.

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Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров Украины со ссылкой на договоренности, которые были достигнуты во время встречи руководства американской компании с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

В сообщении отмечается, что до конца года будет подписано соглашение о стратегическом партнерстве по реализации 7-летней программы обновления подвижного состава "Укрзализныци".

"Рад, что мы финализировали наши договоренности, и до конца года все документы должны быть согласованы и подписаны. Правительство будет содействовать этому процессу", - цитируются в сообщении слова главы правительства.

Согласно сообщению, стороны согласились, что в рамках выполнения всех договоренностей использования украинских производственных мощностей возрастет до 40%. Кроме того, достигнута договоренность, что продукция украинского производства, созданная на основе технологий и с соблюдением стандартов GE, будет использована в других проектах GE Transportation в других странах.

GE Transportation подтвердила готовность в течение всего проекта поставлять в Украину технологии, проводить обучение специалистов, а также проработать возможности доступа к кредитным ресурсам.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Укрзализныця" рассчитывает на начало совместного производства локомотивов с американской компанией General Electric в 2018 году.

3 октября президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом и исполнительным директором американской компании General Electric Transportation Джейми Миллером, на которой, в частности, обсуждались перспективы участия американской стороны в модернизации "Укрзализныци".

4 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что "Укрзализныця" и General Electric Transportation договорились подписать рамочное соглашение о сотрудничестве.

Справка УНИАН. General Electric – американская многоотраслевая корпорация, производитель многих видов техники, включая локомотивы, энергетические установки (в том числе атомные реакторы), газовые турбины, авиационные двигатели, медицинское оборудование, бытовую и осветительную технику, пластмассы и герметики.