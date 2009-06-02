Продажи сотовых телефонов в РФ упадут

Падение продаж сотовых телефонов в России произойдет, но этот показатель в 2009 году не превысит 35%, прогнозирует президент "Евросети" Александр Малис, сообщает РИА Новости..

"Продажа трубок зависит от цены на нефть. Чем выше цена на нефть, тем больше продается трубок. Я считаю, что сильно хуже быть не должно. Падение будет, как прогнозируют эксперты, в диапазоне 15-35%", - сказал Малис в интервью газете "Ведомости".

Комментируя планы по увеличению доли "Евросети" на рынке мобильной связи, Малис отметил: "Мы считаем, что наша доля на рынке мобильной связи (продажи телефонов) должна быть выше 45%. Сейчас она составляет около 30% и продолжает увеличиваться, в том числе за счет ухода нескольких игроков". Как отмечает издание, иски о банкротстве подали сети "Беталинк" и "Цифроград", Dixis также свернула операции.