GM к 2012 г будет иметь в США 33 завода

Начавший в понедельник процедуру банкротства американский автогигант General Motors к 2012 г будет иметь на территории США 33 завода. Между тем, по данным компании, в конце 2008 г у нее было 47 заводов в CША, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Закрытие предприятий является частью беспрецедентных усилий по возрождению крупнейшего американского автопроизводителя. В понедельник представители GM официально объявили о начале процедуры банкротства и защиты от кредиторов.

На эти меры компанию, которая в последние несколько месяцев была вынуждена просить у Белого дома многомиллиардные государственные кредиты, вынудило пойти плачевное состояние дел. Так, в настоящее время активы General Motors составляют 82,29 млрд долл, а общая сумма задолженностей - 172,81 млрд долл.

Начать процедуру банкротства автогиганту позволило, в том числе и то, что в минувшее воскресенье более половины владельцев долговых бумаг компании согласились обменять облигации на 10% акций новой корпорации после того, как она завершит процесс реструктуризации. Кроме того известно, что администрация США намерена выделить дополнительно 30 млрд долл на кредитование General Motors. В результате реструктуризации GM доля государства, выделяющего автогиганту огромные кредиты, составит 60%, а еще 12,5%составит доля правительства Канады, на территории которой также находятся заводы компании.

Автогигант существует уже более 100 лет и является крупнейшим работодателем в США. Банкротство General Motors станет крупнейшим банкротством в сфере промышленности в истории США и четвертым по масштабам в истории страны.