УМС снизила тарифы на международные звонки

Оператор мобильной связи «Украинская Мобильная Связь» (УМС, ТМ МТС-Украина) снизил тарифы на звонки в международном роуминге. Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе компании.

«Оператор мобильной связи МТС-Украина объявляет об изменении роуминговых тарифов на наиболее популярных туристических направлениях», - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, с 1 июня 2009 года УМС снижает стоимость звонков в роуминге на территории стран, которые пользуются наибольшей популярностью среди украинских туристов: Турции, Египта, Израиля, ОАЭ, Польши, Греции и Кипра. На некоторые направления роуминговые тарифы снижены до 45%.

Также компания УМС снизила на 35% стоимости исходящих и входящих вызовов для абонентов МТС-Украина, находящихся в роуминге в странах присутствия группы компаний МТС: в России, Беларуси, Узбекистане, Армении или Туркменистане.

Кроме того, как отмечается в сообщении пресс-службы, «будет введена дифференциация и снижение стоимости звонков» на сеть МТС Украина из роуминга.

Справка УНИАН. Сеть ЗАО «Украинская Мобильная Связь» (МТС-Украина) охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,82 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной / междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2008 год составила 1,662 млрд. долл.

УМС - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ. Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 93,03 миллиона абонентов. Население 82 регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана и Туркменистана, где МТС и ее дочерние предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 2000 года акции МТС котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под кодом MBT.