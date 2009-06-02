Кабмин просит АМК "повременить" с монополистами на рынке интерконнекта

Кабинет министров просит Антимонопольный комитет Украины перенести объявление своего решения признать операторов мобильной связи монополистами на рынке интерконнекта на срок не раньше 2010 года. Об этом шла речь 1 июня на заседании в АМК, куда были приглашены представители операторов мобильной связи.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник, на этом заседании и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО зачитал ходатайство Кабмина о том, чтобы перенести вступление в силу решения Комитета от 25 мая 2009 года, согласно которому все операторы мобильной связи и «Укртелеком» были признаны монополистами на рынке завершения телефонных соединений, на 2010 год.

По данным источника, ходатайство Кабмина обосновывается возможными потерями бюджета от реализации такого решения в 2009 году, что недопустимо в условиях кризиса и др.

(По данным представителей УМС со ссылкой на оценку Государственной налоговой администрации, решение о признании монополистов, «повлечет за собой уменьшение поступлений в Госбюджет» в размере более 1 млрд. грн. в год – УНИАН).

По информации источника, вчера на заседании А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что обоснование принятия решения АМК от 25 мая 2009 года и рассмотрение ходатайства Кабмина будет проведено Комитетом до 16 июня 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2009 года на своем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» такими, которые занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи. АМК также единогласно принял решение о признании «Укртелекома» таким, который занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».