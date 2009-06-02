Мобильные операторы монополисты?..

Кабинет министров Украины просит Антимонопольный комитет перенести объявление своего решения о признании операторов мобильной связи монополистами на рынке взаимного доступа (интерконнекта) на срок не ранее 2010 года. Об этом шла речь 1 июня на заседании в АМК, куда были приглашены представители операторов мобильной связи.

Как сообщил корреспонденту УНИАН источник, на этом заседании и.о. председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО зачитал ходатайство Кабмина о том, чтобы перенести вступление в силу решения Комитета от 25 мая 2009 года, согласно которому все операторы мобильной связи и «Укртелеком» были признаны монополистами на рынке завершения телефонных соединений, на 2010 год.

В настоящий время рынок взаимосоединений между операторами не контролируется, и ставки интерконнекта устанавливают сами компании. Так, например, если абонент "Киевстара" звонит на сеть "МТС-Украина", то "Киевстар" выплачивает МТС по 50 коп. за каждую минуту разговора и наоборот. При этом между различными операторами неоднократно возникали споры по поводу величины ставок интерконнекта.

В связи с этим Антимонопольный комитет предлагал признать каждого из операторов: "Укртелеком", "Киевстар", "МТС-Украина", "Украинские радиосистемы" (ТМ "Beeline"), "Интертелеком", "Голден Телеком", "Телесистемы Украины" (ТМ "PEOPLEnet") и "Астелит", работающий под ТМ life:), монополистом в собственной сети (не путать с монополистом на рынке в целом).

Такой шаг дает возможность Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) регулировать ставки интерконнекта (без признания компаний монополистами НКРС не может вмешиваться). Соответствующая методика расчета ставок уже разрабатывается НКРС, после чего будет направлена на утверждение АМК.

По данным источника, ходатайство Кабмина обосновывается возможными потерями бюджета от реализации такого решения в 2009 году, что недопустимо в условиях кризиса и др.

По данным представителей УМС со ссылкой на оценку Государственной налоговой администрации, решение о признании монополистов, «повлечет за собой уменьшение поступлений в Госбюджет» в размере более 1 млрд. грн. в год.

По информации источника, вчера на заседании А.МЕЛЬНИЧЕНКО сообщил, что обоснование принятия решения АМК от 25 мая 2009 года и рассмотрение ходатайства Кабмина будет проведено Комитетом до 16 июня 2009 года.

Как сообщал УНИАН, 25 мая 2009 года на своем заседании АМК единогласно принял решение о признании операторов мобильной связи «Голден Телеком», «Укртелеком», «Украинские радиосистемы», «Астелит», «Киевстар», «Украинская мобильная связь», «Интертелеком» и «Телесистемы Украины» такими, что занимают монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на своих сетях мобильной связи. АМК также признал «Укртелекома» занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги завершения телефонных соединений на сети фиксированной телефонной связи «Укртелекома».