Украина и Китай подписали дорожную карту по "Шелковому пути"

Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", призванных усилить экономическое сотрудничество между Европой и Азией. Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.

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"Украина и Китай подписали дорожную карту (план действий) по реализации инициативы "Экономический пояс Большого шелкового пути" и "Морской шелковый путь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Китай входит в десятку государств - крупнейших торговых партнеров Украины. Крупнейшей статьей украинского экспорта в Китай является продовольствие. В конце 2016 года Украина и Китай вели предварительные консультации о возможности формирования зоны свободной торговли между двумя странами.

Инициатива Китая "Один пояс - один путь" предполагает развитие торговых отношений между Китаем и Европой. Посол КНР в Украине Ду Вэй отмечал, что этот проект является немыслимым без Украины.

Проекты в рамках "Шелкового пути" в перспективе могут позволить Украине обойти транзитные ограничения России в страны Средней Азии.