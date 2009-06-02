Беларусь предлагает Украине создать транспортный коридор

Беларусь инициирует реализацию совместного с Украиной проекта по созданию международного транспортного коридора «Черное море – Балтийское море» в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО сегодня в ходе шестнадцатого заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«В мае состоялся саммит «Восточного партнерства», и нам нужно подумать, как наполнить его содержанием. В июне начинают работать секции, и мы могли бы подумать о таком совместном проекте, как например, создание транспортного коридора «Черное море – Балтийское море», чтобы на хороших условиях получить международное финансирование этого проекта», - сказал В.СЕМАШКО.

Представитель белорусского правительства предложил выработать совместные предложения по участию Украины и Беларуси в инициативе «Восточное партнерство».

Как сообщал УНИАН, 7 мая в Праге состоялся инаугурационный саммит “Восточного партнерства” – новой инициативы ЕС, направленной на усиление сотрудничества с восточными странами-партнерами - Азербайджаном, Беларусью, Украиной, Арменией, Молдовой и Грузией.

Инициатива “Восточное партнерство” была предложена в 2008 году Польшей и Швецией и окончательно утверждена на заседании Европейского Совета 20 марта этого года. Согласно решению Европейского Совета, на реализацию “Восточного партнерства” планируется выделить 600 млн. евро на протяжении 2009-2013 гг.