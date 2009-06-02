Беларусь заинтересована в создании СП с Украиной

Беларусь инициирует создание совместного предприятия с участием украинского капитала по производству пассажирских вагонов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО сегодня в ходе шестнадцатого заседания межправительственной украинско-белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Украина имеет развитое производство и мощные предприятия по вагоностроению и подвижному составу, и мы хотели бы обсудить возможность создания в Беларуси такого крупного предприятия по производству пассажирских вагонов», - сказал В.СЕМАШКО.

По его мнению, создание такого совместного предприятия позволит продвигать его продукцию в рамках Таможенного союза, в состав которого входит Россия, Казахстан и Беларусь. (Россия, Белоруссия и Казахстан 25 января подписали пакет из 9 соглашений, составляющих договорно-правовую базу Таможенного союза. – УНИАН)