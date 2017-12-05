"Укрзализныця" запускает 10 новых маршрутов по Украине

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця", согласно новому графику движения поездов на 2017/2018 год, с 10 декабря запустит 10 новых маршрутов по Украине.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на пресс-конференции.

"В новом графике мы запустили новые маршруты. В этом графике будет курсировать 190 пар пассажирских поездов, из которых 110 круглогодичных. В целом это более 3000 вагонов...Все объявленные новые маршруты будут запущены с 10 декабря", - сказал он.

Согласно презентации, которую представил Кравцов, новыми маршрутами будут: поезд 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, который будет отправляться в 19:50; поезд 46/45 Ужгород –Лисичанск, будет отправляться в 19:50 и прибывать в 6:25; поезд 7/8 Одесса – Харьков, будет отправляться в 21:27 и прибывать в Харьков в 21:31; поезд 12/11 Львов – Одесса, будет отправляться в 22:15 и прибывать в Одессу в 22:05, в обратном направлении поезд будет прибывать во Львов в 7:25; поезд 128/127 Ковель - Харьков будет, отправляться в 14:20 и прибывать в Харьков в 12:09; поезд 146/145 Львов – Чоп, будет отправляться из Львова в 21:00; поезд 782/781 Киев - Черкассы - отправление в 19:16 и прибытие в Черкассы в 22:40; поезд 26/25 Одесса – Яремче, будет отправляться в 18:26 и прибывать в Яремче в 6:33; поезд 38/738 Киев - Запорожье – Киев, будет отправляться в 21:10 и прибывать в Запорожье в 6:29; поезд 329/330 Сумы-Шостка, будет курсировать 4 раза в неделю.

Как сообщал УНИАН, с 3 ноября "Укрзализныця" запустила новый скоростной поезд «Интерсити» № 747/748 по маршруту Киев - Тернополь – Киев.

«Укрзализныця» - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.