Билеты на международные поезда наконец-то можно будет купить онлайн

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует открыть онлайн-продажу билетов на все международные поезда в январе 2018 года.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на пресс-конференции.

"Мы планируем в течение месяца-полутора полностью перевести все международное сообщение на онлайн-продажу. Тут вопрос в том, что эксплуатация международных поездов осуществляется не только «Укрзализныцей», а совместно с другими странами. Поэтому нам нужно согласовать некоторые процедуры", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 2 декабря «Укрзализныця» запустила онлайн-продажу билетов на международные поезда в страны Европейского Союза.

В июле «Укрзализныця» запустила онлайн-продажу электронных билетов на международный скоростной поезд «Интерсити+» № 705/706 Киев - Львов - Перемышль.

В январе этого года "Укрзализныця" сообщила о планах до конца 2017 года оборудовать железнодорожные вокзалы терминалами самообслуживания по продаже билетов на поезда.

В ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.