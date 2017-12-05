Глава "Укрзализныци": вопрос прекращения сообщения с Россией будет решаться в следующем году

Вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией будет решаться в следующем году, а на данный момент поезда курсируют в этом направлении.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на пресс-конференции.

"Сообщение между Украиной и Россией на сегодняшний день остается. Мы не вводим дополнительных преференций или скидок по этому направлению. Вопрос дальнейшего курирования поезда в этом направлении будет решаться в течение следующего года", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае этого года в "Укрзализныце" заявили, что не планируют прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией.

Российская "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество РЖД) с 14 декабря 2014 года на год отменило свои поезда в Украину и еще несколько стран СНГ из-за "низкой рентабельности" и так и не возобновило железнодорожное сообщение. А с 25 октября 2015 года было прекращено и авиасообщение между Украиной и Россией.