«АэроСвит» сегодня начинает полеты по маршруту Киев–Харьков

Авиакомпания «АэроСвит» сегодня начинает выполнять регулярные полеты на первом Ан-148 на маршруте Киев–Харьков–Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ перед отправлением самолета из аэропорта «Борисполь».

«Сегодняшний день является знаковым в авиации Украины», – сказал министр.

По его словам, поставлена цель создать серию из не менее 80 Ан-148 для обслуживания внутренних рейсов.

«По своим параметрам этот самолет соответствует самым современным требованиями», – отметил И.ВИНСКИЙ.

Министр также сообщил, что второй самолет будет готов к концу года и планируется поставить его на рейсы авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Третий самолет, по словам И.ВИНСКОГО, по предварительным данным, будет готов в начале 2010 года.

По словам заместителя министра транспорта и связи – главы Госавиаадминистрации Александра ДАВЫДОВА, планируется, что самолеты будут поставляться поочередно «АэроСвиту» и МАУ.

Он отметил, что компания «Лизингтехтранс» заказала всего 6 самолетов, которые предлагаются в лизинг, четыре из них уже проплачены. Размер проплаченной суммы составляет около 500 млн. грн.

В свою очередь, генеральный директор «АэроСвита» Костадин БОТЕВ сообщил, что первый месяц самолет будет летать только на рейсе Киев–Харьков для его изучения и сделает небольшой перерыв для участия в выставке в Ле-Бурже (Франция).

С 1 июля т.г. планируется добавить второй рейс в день – либо в Симферополь, либо во Львов, либо в Одессу.

В то же время, К.БОТЕВ подчеркнул, что эти самолеты эффективны, когда летают минимум три раза в день, чтобы их налет составлял 250 часов в месяц.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.