"Укрзализныця" назвала маршруты поездов, которые отменяются с 10 декабря

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця", согласно новому графику движения поездов на 2017/2018 год, снимет 10 маршрутов следования поездов по Украине.

Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на пресс-конференции.

"По существующим направлениям мы провели оптимизацию графика. Мы отменяем некоторые поезда, которые не пользовались популярностью. Вместо отменённых поездов мы предлагаем альтернативный вариант проезда пассажиров", - сказал он.

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Согласно презентации, с назначением новых маршрутов «Укрзализныця» вынуждена отменить следующие поезда:

№ 767/768 Киев - Луцк (альтернативный поезд № 98/97 Киев - Ковель);

№ 757/758 Киев - Могилев-Подольский (альтернативный поезд № 341/342, 47/48 Москва - Кишинев);

№327/328 Сумы - Зерновое (пассажиры могут пользоваться поездами с пересадкой на станции Конотоп);

№ 686/685 Одесса - Измаил (альтернативный поезд № 146/145 Киев - Измаил);

№409/410 Харьков - Лисичанск (альтернативные поезда № 609/610 Харьков - Лисичанск, № 46/45 Ужгород - Лисичанск);

№ 221 / 521-522 / 222 Киев, Житомир - Белгород-Днестровский летний (альтернативный маршрут № 248/247 Одесса - Киев, Житомир);

№ 127/128 Харьков - Бахмут (альтернативный поезд № 96/95 Мариуполь - Бахмут);

№ 793/794 Харьков - Им. Т. Шевченко (альтернативный поезд № 127/128 Харьков - Ковель);

№ 90/89 Жмеринка - Москва (устанавливается курсирование прицепных вагонов Жмеринка - Москва в составе поезда № 56/55 Хмельницкий - Москва).

Ранее УНИАН сообщал, что "Укрзализныця", согласно новому графику движения поездов на 2017/2018 год, с 10 декабря запустит 10 новых маршрутов по Украине.

"Укрзализныця" - публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евроазиатском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.