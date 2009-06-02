Британцы испуганы переносом заводов Opel в Россию

Британские профсоюзы встревожены сделкой по покупке немецкого Opel, в результате которой мажоритарным владельцем компании станет консорциум, состоящий из канадской Magna, Сбербанка России и "Группы ГАЗ". Наибольшую тревогу британских профсоюзных деятелей вызывает участие в сделке российских автопроизводителей и возможность переноса в Россию производства Opel, в том числе двух заводов, находящихся в Великобритании. Если это случится, то в Соединенном Королевстве работы лишатся по меньшей мере 5,5 тысячи человек.

30 мая власти Германии подписали соглашение с начавшим процедуру банкротства американским концерном General Motors и канадской Magna International, выступающей в партнерстве со Сбербанком, о спасении Opel. Magna и Сбербанк получат контрольный пакет акций компании Adam Opel GmbH, которая объединяет Opel и родственный бренд Vauxhall. Согласно плану Magna General Motors сохранит за собой долю в 35% в Opel, еще 35% акций достанутся Сбербанку, 20% - Magna, а остальные 10% будут принадлежать работникам Opel. Капитальные вливания новых инвесторов в Opel должны составить 500-700 млн. евро. Индустриальным партнером Opel, как планируется, станет российский ГАЗ, сообщает РБК.