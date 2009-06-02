АНТК им. Антонова поставит «Аэросвиту» 10 Ан-148

Авиакомпания «Аэросвит» планирует подписать меморандум с АНТК им. Антонова на поставку 10 Ан-148 в течение трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор «Аэросвита» Костадин БОТЕВ.

По его словам, этот документ планируется подписать сегодня. Он будет предусматривать заказ 10 самолетов со стороны авиакомпании.

В дальнейшем путем переговоров будет решаться вопрос, на каких условиях данные самолеты будут поставляться – на условиях финансового лизинга, операционного лизинга либо покупки.

Как уточнил К.БОТЕВ, первый самолет Ан-148, который сегодня осуществит первый рейс в Харьков, был не куплен, а взят в лизинг. Ан-148 приблизительно на 20% дешевле, чем самолеты аналогичного типа, отметил он.

По словам гендиректора «Аэросвита», первый Ан-148 будет летать на внутренних рейсах, с августа не исключается начало международных рейсов.

В целом же, что касается десяти самолетов, «Аэросвит» планирует создать сеть маршрутов, в частности, в Москву, Будапешт, Софию, Прагу, Варшаву и пр.

«Так что у нас агрессивные планы по использованию этого самолета», - сказал К.БОТЕВ.

По его словам, сроки реализации проекта будут зависеть от финансирования, при этом он высказал надежду, что правительство подключится к процессу с тем, чтобы серийное производство Ан-148 было налажено.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» с сегодняшнего дня начинает выполнять регулярные полеты на первом Ан-148 на маршруте Киев–Харьков–Киев.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Серия реактивных региональных самолетов с двумя двигателями Ан-148 создается на АНТК им. Антонова (Киев) совместно с предприятиями Украины, России и других стран.

Ан-148 предназначен для перевозок на региональных и магистральных линиях. На воздушных трассах новые лайнеры заменят Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42.

Базовый вариант самолета рассчитан на перевозку 80 пассажиров.