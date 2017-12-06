Украина и Беларусь договорились об увеличении квот на автомобильные перевозки

Украина и Беларусь договорились об увеличении квоты разрешений на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов до 65 тыс. единиц.

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Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры, соответствующие договорённости были достигнуты по итогам встречи 5 декабря министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и министра транспорта Республики Беларусь Анатолия Сивака.

«Стороны договорились об увеличении квоты разрешений на международные автомобильные перевозки пассажиров и грузов до 65 000 единиц, а разбивка по типам и видам разрешений будет осуществляться с учетом потребностей перевозчиков обеих стран», - говорится в сообщении.

Также, согласно сообщению, стороны договорились о развитии транспортного сообщения Север-Юг по территориям Украины и Республики Беларусь с целью обеспечения оптимальных логистических схем доставки грузов с использованием инфраструктуры Беларуси и Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре Украина ощутила дефицит польских разрешений на автомобильные грузовые перевозки.

В конце ноября Мининфраструктуры заявило, что Украина договорилась с Польшей о предоставлении украинским грузоперевозчикам дополнительной квоты разрешений на осуществление автомобильных перевозок через территорию Польши.