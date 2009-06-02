Установлены координаты падения Airbus A330

Установлено точное место падения потерпевшего катастрофу самолета Airbus-330 компании Air France.

Как сообщает Газета.ру, об этом сообщил президент Консультативно-аналитического агентства «Безопасность полетов», член правления Всемирного фонда безопасности полетов Валерий ШЕЛКОВНИКОВ.

«Точные координаты места падения самолета находятся в точке 03 град. 57` северной широты и 030 град 37` западной долготы. Оттуда в службу отслеживания полетов авиакомпании Air France были переданы автоматические сообщения о коротком замыкании, разгерметизации, многочисленных отказах бортовых компьютеров и систем», - сказал В.ШЕЛКОВНИКОВ.

Ближайший к этой точке крупный город на северо-востоке Бразилии – Форталеза, расположенный на берегу Атлантического океана.

Как сообщалось, рейс Air France AF447 вылетел из международного аэропорта Рио-де-Жанейро имени Тома Жобима в минувшее воскресенье и должен был приземлиться в парижском аэропорту имени Шарля де Голля днем в понедельник, однако связь с самолетом была потеряна через четыре часа после вылета. Сегодня ВВС Бразилии сообщили об обнаружении обломков, в том числе самолетных кресел, которые могут принадлежать исчезнувшему рейсу.