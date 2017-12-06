Продажи авто в Украине выросли на четверть: какие марки предпочитают украинцы

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-ноябре 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросли на 26% – до 73,1 тыс. единиц, сообщает пресс-служба ассоциации «Укравтопром».

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Как отметили представители ассоциации, самой популярной маркой в Украине стала Toyota, продажи которой составили 8699 штук. По сравнению с результатом за 11 месяцев 2016 года, продажи Toyota выросли на 27%.

Вторую позицию на рынке занял французский бренд Renault, продажи которого выросли на треть – до 7543 авто.

С результатом 5018 машин и ростом на 42% к январю-ноябрю 2016 года в тройку лидеров вошел бренд Skoda.

На четвертую позицию поднялся Volkswagen, который годом ранее занимал пятое место. Спрос на немецкую народную марку вырос на 28% до 5706 единиц.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизились на 1% - до 7677 единиц.

По итогам 2016 года продажи новых легковых автомобилей в Украине выросли на 41% – до 65,5 тыс. единиц. Эксперты прогнозировали, что продажи легковых авто в 2017 году вырастут на треть.