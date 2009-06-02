УЗ организует еще один контрейлерный поезд

«Укрзализныця» планирует организовать контрейлерный поезд для перевозки грузов из Венгрии в Российскую Федерацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сообщению, в «Укрзализныцю» обратилось венгерское предприятие Tekiz Zrt с предложением создать контрейлерный поезд для перевозки автопоездов назначением на Московский и Санкт-Петербургский узлы с периодичностью курсирования четыре раза в месяц. В связи с этим «Укрзализныця» обратилась к ОАО «Российские железные дороги» с просьбой рассмотреть данное предложение и сообщить перечень станций, которые смогут принять поезд под выгрузку, а также предоставить тарифные условия под эти перевозки.

Как отмечают в «Укрзализныце», российские железнодорожники уже высказали предварительные положительные отзывы относительно реализации данного проекта.

По данным ведомства, благодаря снижению на 20% тарифа на экспортно-импортные перевозки нагруженных крупнотоннажных контейнеров в направлении морских портов и станции Одесса-Лиски перевозки контейнеров железнодорожным транспортом увеличились. В частности, за апрель 2009 года в направлении Одесского порта перевезено 1375 контейнеров, что на 270 больше, чем в марте текущего года.

Справка УНИАН. Комбинированные, или контрейлерные, перевозки – перевозки железнодорожным транспортом автопоездов, автомобильных прицепов или полуприцепов. Для этого железнодорожники используют специальный подвижной состав – платформы с заниженной базой. Контрейлерные перевозки в значительной степени сохраняют дорожное полотно, разгружают автомагистрали, снижают аварийность на автодорогах.

В европейских странах контрейлерные перевозки преимущественно дотирует государство.