"Укрзализныця" хочет приобрести 60 и модернизировать 260 купейных вагонов

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" планирует приобрести 60 и модернизировать 260 купейных вагонов в 2018 году, сообщила пресс-служба госкомпании со ссылкой на и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

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"В 2018 году запланировали приобрести 60 купейных вагонов и модернизировать 260, из которых в 100 заменим туалетные системы и системы кондиционирования. Вместе с нынешними объемами обновления - это почти 1/6 парка, который мы сегодня эксплуатируем", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, "Укрзализныця" будет развивать скоростное движение, для чего будет объявлен тендер на приобретение 10 скоростных электропоездов со сроком поставки в последующие годы.

В следующем году планируется объявить процедуру закупки на приобретение 11 дизель-поездов с началом поставок в 2018 году, а также планируется объявить тендер на приобретение 5 пригородных электропоездов, сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее Кравцов заявил, что в течение пяти лет планируется вложить в развитие инфраструктуры и модернизацию подвижного состава 5,864 миллиарда долларов капитальных инвестиций.