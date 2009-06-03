«АэроСвит» купит 10 самолетов Ан-148 и Ан-158

Компания «АэроСвит» намерена в течение трех лет купить либо взять в лизинг десять самолетов Ан-148 и его модификации Ан-158.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий меморандум о сотрудничестве подписали генеральный конструктор АНТК им. Антонова Дмитрий КИВА и генеральный директор совета директоров компании «АэроСвит» Костадин БОТЕВ сегодня в киевском аэропорту «Борисполь».

Документ был подписан после совершения первого коммерческого рейса самолета Ан-148 Киев–Харьков–Киев.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания «АэроСвит» с сегодняшнего дня начала выполнять регулярные полеты на первом Ан-148 по маршруту Киев–Харьков–Киев.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, сегодня является крупнейшим украинским авиаперевозчиком, оперирующим широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных – в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Серия реактивных региональных самолетов с двумя двигателями Ан-148 создается на АНТК им. Антонова (Киев) совместно с предприятиями Украины, России и других стран. Ан-148 предназначен для перевозок на региональных и магистральных линиях. На воздушных трассах новые лайнеры заменят Ан-24, Ту-134, Як-40 и Як-42.

Базовый вариант самолета рассчитан на перевозку 80 пассажиров.