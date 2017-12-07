Россия запускает все пассажирские поезда в обход Украины с 11 декабря

Все российские пассажирские поезда перейдут на движение по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины с 11 декабря. Об этом сообщил журналистам директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов, передает ТАСС.

"Будет переходной период. Часть поездов уже там ходит. Переход будет длиться именно сутки - с 10 до 11 декабря. Когда осуществится переход, то уже пассажирские поезда там [на старом участке по территории Украины] курсировать не будут", - сказал он.

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Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов пообещал, что движение всех российских поездов будет переведено на новую железнодорожную линию Журавка - Миллерово в обход Украины до конца года. По его словам, это 62 пары пассажирских поездов и 30 пар грузовых поездов.

Ранее сообщалось, что первыми по обходу Украины прошли поезда из Москвы в Кисловодск, Анапу, Новороссийск, Адлер и обратно, двухэтажный состав из Санкт-Петербурга в Адлер и обратно