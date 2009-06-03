Три киевские станции метро достроить не могут

Строительство трех новых станций метро в Киеве – «Демеевской», «Голосеевской» и «Васильковской» Куреневско-Красноармейской линии, не могут завершить из-за недофинансирования из государственного бюджета.

Об этом сообщил начальник КП "Киевский метрополитен” Петр МИРОШНИКОВ в интервью муниципальной газете «Хрещатик», опубликованном в сегодняшнем номере.

Он отметил, что отмеченные станции на сегодняшний день готовы на 80-90%, однако из-за прекращения финансирования работы пришлось остановить.

На вопрос, нет ли это в столичном бюджете денег на завершение строительства, П.МИРОШНИКОВ ответил: “Нет, речь идет как раз не о столичном бюджете”. Согласно его объяснению, метро финансируется как городом, так и государством.

“Свои обязательства не выполняет как раз государство. По договору, обе стороны рассчитываются по схеме 50 на 50. Однако в прошлом году город финансировал строительство метро на 84%, в то время как государство всего на 16%. В этом году средства выделяют только из столичной казны. А кризисные явления вместе с изъятиями в 7,5 млрд. грн. на киевский бюджет, конечно, повлияли”, - сказал руководитель подземки.

По просьбе сделать хотя бы какие-то прогнозы, касающиеся сроков завершения станций, хотя бы на Теремках, П.МИРОШНИКОВ отметил: “Мы прилагаем все усилия, чтобы это произошло через 90-100 дней. Однако при нынешней финансовой ситуации окончательные даты определить невозможно”.

Как сообщал УНИАН, в октябре в 2008 г. ОАО “Киевметрострой” затронуло вопрос о консервировании строительства нового участка метро на Теремки из-за недофинансирования работ из бюджета столицы. По данным компании, до октября прошлого года задолженность за выполненные работы составила 218,1 млн. грн.

Готовность этого участка на то время составляла 95%.

Новые станции Куреневско-Красноармейской линии метро в сторону Теремков: “Демеевская”, “Васильковская” и “Голосеевская” планировали ввести в эксплуатацию до конца 2008 года.

Стоимость строительства этих трех станций в сторону массива Теремки составляет 1 млрд. 659 млн. грн. Ожидается, что каждой станцией будут пользоваться почти 34 тыс. человек в час.