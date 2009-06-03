Microsoft сегодня запустил новый поисковик Bing

Компьютерный гигант компания Microsoft вышла сегодня на просторы мирового Интернета с новым продуктом – глобальной поисковой системой. Имеющая название Bing, она призвана составить конкуренцию знаменитой компании Google.

Бинг является машиной вертикального семантического поиска. Она создана на основе технологии известной компании Powerset, которую Microsoft приобрел в минувшем году за 100 млн. долл.

Как заявили разработчики, Bing является поисковой системой нового поколения, что позволяет ускорить и упорядочить подбор информации.

Bing - уже четвертая по счету попытка Microsoft утвердиться в секторе поисковых систем Интернета. Три предыдущие оказались неудачными: на сегодняшний день Microsoft контролирует в США лишь 8% этого рынка по сравнению с 64,2% у Гугла, передает ИТАР-ТАСС.