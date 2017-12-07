Пригородные и городские маршруты Житомира планируют объединить – ОГА

Пригородные и городские маршруты Житомира в будущем планируют объединить.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, Житомирская облгосадминистрация совместно с городскими властями активно работает над объединением городских и пригородных маршрутов Житомира.

Это связано с тем, что немало людей, которые проживают в Житомирском районе, учатся или работают в Житомире и пользуются пригородными маршрутками.

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Учитывая это в Житомире и пригородных селах в будущем будет функционировать единая общая сеть городского транспорта.

«Мы понимаем, что люди, которые живут в пригороде, работают в Житомире, дети ходят в городские садики и школы. Поэтому эту проблему мы планируем решить как можно быстрее. И в Житомире и селах вблизи города будет функционировать единая общая сеть городского транспорта. Мы все сделаем для того, чтобы пассажиры получали те услуги, какими они должны быть. Для этого постепенно обновляем подвижной состав пригородных маршруток и контролируем график их движения с помощью GPS-трекеров», – пояснил УНИАН намерения власти председатель облгосадминистрации Игорь Гундич.