Продажи б/у авто выросли почти в четыре раза: какие марки покупают украинцы

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-ноябре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в 3,8 раза и составил 50,309 тыс. авто, сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Читайте такжеПродажи авто в Украине выросли на четверть: какие марки предпочитают украинцы

По данным ассоциации, за ноябрь было зарегистрировано 6,225 тыс. авто. По сравнению с ноябрьским результатом прошлого года первичный рынок б/у легковых автомобилей вырос на 83%.

При этом доля б/у автомобилей на первичном рынке легковых автомобилей составила 45%.

В ноябре первое место заняли Volkswagen и Renault – по 1058 штук. Подержанные Volkswagen, продемонстрировав 56% роста к аналогичному показателю прошлого года, охватили 64% общего количества зарегистрированных в ноябре автомобилей этой марки.

Рост первичных регистраций Renault составляет 58% к показателю прошлого года и обеспечило долю 59% общего объема продаж марки.

Третьей по популярности с начала года неизменно остается Skoda с результатом 742 автомобиля, что почти в 2 раза больше аналогичного периода прошлого года.

Марка Opel находится на 4-й позиции рейтинга с результатом 474 б/у автомобиля, что составляет 97% от общего количества регистраций авто этой марки.

В пятерку лидеров ноября вошел Ford, превысив прошлогодний результат в 2,5 раза и заняв половину общего объема первичных регистраций бренда.

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» и другие.