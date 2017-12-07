На Житомирщине в течение следующих двух лет планируют отремонтировать международную трассу «Выступовичи-Могилев-Подольский».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, полный ремонт этой дороги планируется осуществить в 2018-2019 годах.

Власти области уверяет, что после этого дорога будет иметь современный и европейский вид.

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Также в областном бюджете на следующий год планируют предусмотреть средства для того, чтобы провести проверку качества дорог после ремонтов.

«В течение 2018-2019 годов мы будем все делать для того, чтобы международная трасса М-21 «Выступовичи-Могилев-Подольский» имела вид европейской дороги. В этом году за счет таможенных платежей мы уже провели тендер на ремонт дороги от границы в Выступовичах, который из-за погодных условий будет проводиться уже весной следующего года. Вы же знаете, что со следующего года начинает работать дорожный фонд. Этот финансовый ресурс даст возможность привести часть дорог в надлежащее состояние. Также планируем предусмотреть в областном бюджете на 2018 год средства для того, чтобы проверить качество ремонтных работ, которые проводились в этом году за средства таможенных платежей и будут выполняться в следующем», – пояснил УНИАН такие намерения власти председатель облгосадминистрации Игорь Гундич.