Дороги вместо леса

Правительство разрешило отчуждение и смену целевого назначения лесных земельных участков под строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам глава Укравтодора Вадим ГУРЖОС.

По его словам, соответствующие изменения внесены в распоряжение Кабинета министров от 10 апреля 2008 года №610, которым введен запрет на отчуждение и изменение целевого назначения земель лесного фонда.

«Распоряжение запрещает отчуждение и смену целевого назначения лесных земельных участков. И это создало для нас определенные проблемы при проектировании, строительстве и реконструкции автодорог», - сказал глава Укравтодора.

В частности, по словам В.ГУРЖОСА, с этой проблемой Укравтодор столкнулся при проектировании Большой кольцевой дороги вокруг Киева и при реализации других проектов.

«То есть, там частично необходимо изымать лесные участки и менять их целевое назначение. Изменениями в распоряжение сделано исключение относительно лесных участков, которые выделяются на строительство и реконструкцию автодорог», - отметил он.

В.ГУРЖОС подчеркнул, что запрет на отчуждение лесных земель приводил к задержкам со строительством и т. п.