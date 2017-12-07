Рада продлила до 2021 года беспошлинный ввоз импортных пассажирских самолетов

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект, которым предлагается продлить до 1 января 2021 года для украинских авиаперевозчиков режим беспошлинного ввоза в Украину самолетов иностранного производства, поскольку украинские производители еще не наладили серийный выпуск отечественных моделей пассажирских самолетов.

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За принятие соответствующего Закона «О внесении изменений в Таможенный кодекс и Закон Украины «О развитии самолетостроительной промышленности» проголосовали 229 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

«Целью законопроекта является предоставление возможности украинским авиакомпаниям на постепенный переход от самолетов иностранного производства на самолеты отечественного производителя… Законом предлагается продлить до 1 января 2021 года вместо 1 января 2018 года норму, согласно которой полностью освобождаются от уплаты пошлин воздушные судна, что ввозятся на таможенную территорию Украины», - сообщил автор законопроекта народный депутат Виталий Корчик (партия «Народный фронт»).

В пояснительной записке указывается, что согласно действующим нормам Таможенного кодекса и Закона «О развитии самолетостроительной деятельности», до 1 января 2018 года действовала норма, которая освобождала украинские компании от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе в Украину самолетов иностранного производства, таких моделей, как Embraer E145/170/190, Bombardier Q400 и др. Ранее эта норма была принята с целью предоставления преференций отечественному производителю – компании «Антонов».

«Национальные авиаперевозчики вынуждены констатировать, что, по меньшей мере, на 2017 и 2018 годы, возможность эксплуатации таких самолетов, как Ан-148/158, останется несбыточной мечтой, поскольку, во-первых, использование этих самолетов не одобрено Европейским агентством авиационной безопасности… во-вторых, украинские самолеты не выпускаются серийно, не имеют надлежащей сервисной поддержки и современной разветвленной сети учебных центров для подготовки экипажа», - говорится в тексте документа.

В пояснительной записке также указывается, что украинские компании пока не могут предложить альтернативу иностранным самолетам, таким как Embraer E190/E145. При этом возвращение пошлины и НДС на импортные самолеты повысит их стоимость (например, на 6 млн долл. для самолета, который стоит более 30 млн долл.), а, следовательно, и стоимость авиабилетов.

Как сообщал УНИАН, в начале ноября президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга «Антонов» на сумму 706 млн грн и списании пени по нему на сумму 565,8 млн грн. По мнению властей, это решение позволит финансово оздоровить предприятие и дать ему новый импульс развития.

В конце ноября премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина должна наладить серийное производство своих самолетов и не только экспортировать их как высокотехнологичный продукт, но и использовать их в своих авиакомпаниях.

Справка УНИАН. Крупнейшим и единственным производителем самолетов в Украине является госпредприятие «Антонов». В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. Госхолдинг намерен в 2017 году полностью завершить программы импортозамещения российских комплектующих при строительстве своих самолетов, а также модернизации парка транспортных самолетов Ан-124-100, которые эксплуатируются в составе авиакомпании «Авиалинии Антонова».