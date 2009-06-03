Beeline запустил сеть фиксированной связи

Оператор Beeline (включает ЗАО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком») запустил в коммерческую эксплуатацию сеть фиксированной связи в Житомире. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По данным пресс-службы, для запуска в коммерческую эксплуатацию сети фиксированной связи было произведено техническое подключение телефонной станции (со статусом ОПТС/АМТС) Beeline в Житомире к телефонной сети общего пользования (ТфСОП) и открыта номерная емкость на 2 тыс. номеров.

«Жители и бизнес-структуры Житомира теперь смогут устанавливать стационарные телефоны и осуществлять звонки по городу, в пределах Украины и за рубеж с использованием сверхсовременной сетевой инфраструктуры Beeline», - отмечается в сообщении.

При этом фиксированная телефония является не единственной услугой проводной связи, которая предоставляется Beeline в Житомире. Компания предлагает частным абонентам скоростной доступ в Интернет по оптоволокну, пакет решений Beeline для бизнес-клиентов включает полный комплекс телекоммуникационных решений, в том числе построение корпоративных сетей связи, предоставление в аренду каналов передачи данных, скоростной доступ в Интернет, организацию сопутствующих сервисов (IP-телефония, видеоконференцсвязи) и др.

Справка УНИАН. Национальная сеть фиксированной телефонной связи Beeline присутствует в 95% областных центров Украины.

На территории Украины услуги связи оказываются совместно компаниями ЗАО «УРС» и ООО «Голден Телеком» (бренд Beeline), которые входят в группу компаний «ВымпелКом». Единый оператор связи Beeline предоставляет полный спектр услуг мобильной связи стандарта GSM 900/1800, фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая технологии оптоволоконного доступа.

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы связи, предоставляющие услуги голосовой телефонии и передачи данных на основе широкого спектра технологий беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.

ОАО «ВымпелКом» осуществляет операции в России Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Грузии и Армении, а также во Вьетнаме и Камбодже на территории с общим населением около 340 млн. человек. Услуги предоставляются под брендом «Билайн».