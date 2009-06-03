ЮЗЖД назначила на Троицу три дополнительных поезда

Три дополнительных поезда назначила Юго-Западная железная дорога к празднику Троицы, который будет отмечаться в воскресенье, 7 июня. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

В частности, добавлен поезд №207/208 "Киев-Ужгород", который будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" 5 и 7 июня, обратно - 6 и 8 июня; №9/10 "Киев-Одесса", который из Киева будет отправляться 5 июня, из Одессы – 6 июня; №247/248 "Киев-Евпатория", который будет отправляться из Киева 5 июня, из Евпатории – 6 июня.