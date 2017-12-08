Рада отменила акциз на импорт электромобилей (видео)

Верховная Рада приняла правки в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, разрешив ввоз электромобилей без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) и акцизов, сообщает ТСН.ua.

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Данное распоряжение будет действовать в течение следующих пяти лет.

За соответствующий законопроект №6776-д вечером, 7 декабря, проголосовали 252 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Общее количество электромобилей, которые ездят по дорогам Украины уже несколько тысяч, наша страна заняла пятое место в международном рейтинге по темпам покупке электрокаров, опередив такие страны, как США, Нидерланды и Японию.